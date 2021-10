Liesbeth (29) leefde vier maanden op straat en heeft nog steeds geen eigen adres: “De vechtlust verdwijnt als je niets hebt om voor te vechten”

Antwerpen

Vier wintermaanden lang leefde de 29-jarige Liesbeth op straat in het centrum van Antwerpen. In het donkerste van de coronacrisis dan nog. Het waren niet alleen vier koude en natte, maar ook eenzame maanden. “Toen ik zag in welke roes mensen zaten nadat ze heroïne gebruikt hadden, dacht ik: hier hang ik binnen de kortste keren ook aan. Als het maar verdooft.”