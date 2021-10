Speelt Neymar volgend jaar in Qatar zijn laatste WK? “Weet niet of ik nog de mentale kracht heb”

De Brazilianen zijn goed op weg om zich te plaatsen voor Qatar. Ze staan aan kop in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep met negen overwinningen in evenveel wedstrijden. Voor Neymar zou Qatar zijn derde WK worden, nadat hij zijn land ook al vertegenwoordigde in 2014 in eigen land en in 2018 in Rusland. Hoewel de PSG-aanvaller met de Seleção de Confederations Cup (2013) en een olympische gouden medaille (2016) won, kende hij ook veel dramatische uitschakelingen. Denk maar aan de nederlaag in 2018 in de WK-kwartfinales tegen België. In 2014 scoorde hij vier keer op het WK in Brazilië, maar blesseerde hij zich aan de rug in de kwartfinale tegen Colombia. In de halve finale verloor het thuisland met een pijnlijke 7-1 van Duitsland.

© AFP

Documentaire

De PSG-speler zal 34 jaar zijn als het volgende WK wordt georganiseerd in 2026. Die editie gaat door in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In het kader van een nieuwe documentaire, met de titel ‘Neymar and The Line of Kings’, sprak hij over zijn toekomstplannen bij de nationale ploeg.

“Ik denk dat het toernooi in Qatar mijn laatste WK is”, zei Neymar. “Ik zie het als mijn laatste omdat ik niet weet of ik de mentale kracht heb om nog met het voetbal om te gaan. Ik zal er dus alles aan doen om goed voor de dag te komen in Qatar, er alles aan doen om te winnen met mijn land, om mijn grootste droom te realiseren sinds ik klein was. Ik hoop dat het me lukt.”

Neymar debuteerde in augustus 2010 voor de Braziliaanse nationale ploeg tegen de VS. Ondertussen heeft hij 113 caps en 69 doelpunten op zijn naam staan. Enkel Pele wist meer te scoren voor de Selecao (77). Alleen Cafu (142), Roberto Carlos (125) en Dani Alves (119) tellen voorlopig meer caps dan Neymar.