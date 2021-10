Zwaarste Europese pompoen komt uit Toscane, op één na zwaarste uit België

De zwaarste pompoen van Europa komt uit het Italiaanse Toscane. Bij het Europese kampioenschap klokte het Italiaanse zwaargewicht af op 1.217,5 kilogram. Het zilver ging naar de Belg Mario Vangeel, wiens pompoen 1.106,5 kilogram in de weegschaal legde. Dat heeft de organisatie van het EK in het Duitse Ludwigsburg zondag bekendgemaakt.

De pompoen van de Italiaanse kweker Stefano Cutrupi won in september al het WK in Italië. Toen woog de gigant nog 1.226 kilogram: de zwaarste pompoen ter wereld. Een pompoen verliest gewicht door verdamping zodra die niet meer aan de plant zit, legde de organisatie in Ludwigsburg uit.

De Belg Mario Vangeel eindigde tweede, voor de Fransman Mehdi Daho met een pompoen van 983,5 kilogram.