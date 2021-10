Politie opent onderzoek na schietincident met ‘kalasjnikov’ in verboden videoclip

De beelden circuleren op sociale media en werden zaterdagavond gedeeld door NSPV-vakbondsman Mario Thys die benadrukt dat ze ‘echt’ zijn. Je ziet erop hoe een man met een hoofddoek vanop een balkon van een gebouw meerdere keren in de lucht schiet met een zwaar wapen.

De beelden zijn vermoedelijk geschoten in het kader van een videoclip van de bekende Brusselse rapper Gotti Maras. Dat wordt bevestigd door woordvoerder Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofstad Elsene. “Er is een aanvraag geweest voor de opname van de clip op openbaar domein maar die is geweigerd omdat er te weinig informatie werd meegegeven”, legt hij uit. “Er werd ook totaal niet vermeld dat er een wapen ging gebruikt worden. Op sociale media hebben we intussen gezien dat er een voorwerp werd gebruikt dat op een kalasjnikov lijkt waarmee in de lucht werd geschoten. Zoals met alles op sociale media onderzoeken we nu van wanneer de beelden dateren. Als het echt om een kalasjnikov gaat, is de kans groot dat het om een verboden wapen zonder vergunning gaat.”

Slosse ontkent dat de politiediensten ter plekke zijn geweest nadat de geweersalvo’s weerklonken. De politie heeft alvast een proces-verbaal opgesteld. De makers van de verboden clip wacht al zeker een GAS-boete. Wat het mogelijk illegale wapen betreft, is er een opsporingsonderzoek gestart in handen van het Brusselse parket.