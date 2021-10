Doelpuntenmaker Charles De Ketelaere teleurgesteld na nederlaag, maar: “Trots om voor België te scoren”

België verloor dan wel met 2-1 van Italië in de troostfinale van de Nations League, de Rode Duivels konden wel rekenen op een sterke invalbeurt van Charles De Ketelaere. De 20-jarige Club-speler viel net voor het uur in, en bekroonde zijn goed halfuur met zijn eerste treffer voor de nationale ploeg.

“Als je wil scoren, moet je kalm blijven voor doel”, had De Ketelaere het over zijn doelpunt. “Je mag zeker geen stress krijgen voor doel, want dan gaat het mis. Ik zag dat de benen van de doelman (Donnarumma, red.) openstonden. Ik ben natuurlijk heel blij met mijn goal, al heb ik nog niet de tijd gehad om er bij stil te staan. Ik ben wel enorm trots om te scoren voor mijn land, dat is echt een kinderdroom die uitkomt.”

Jammer genoeg leverde de treffer van De Ketelaere geen overwinning op. “Uiteraard had ik liever de Nations League gewonnen, dus ik sta niet te springen van geluk. Maar ik ben wel tevreden over mijn prestatie: dat ik minuten kon maken en een eerste keer kon scoren. Op dit niveau wil je jezelf laten zien. Zelfs al staat het 2-0, je wil er niet gewoon bij lopen. Ergens hoop je natuurlijk op een basisplaats als er andere spelers ontbreken, maar het is niet aan mij om de selectie te maken. Bij Club Brugge moet ik tonen dat ik het verdien om voor de Rode Duivels uit te komen.”

