Na coronastop nemen 30.500 sportievelingen deel aan Antwerp 10 Miles: Wout Van Aert en Bart De Wever blikvangers

In Antwerpen hebben zondag 26.000 lopers deelgenomen aan de 35ste editie van de AG Antwerp 10 Miles. Aangemoedigd door tienduizenden toeschouwers doorkruisten ze de Antwerpse binnenstad en Linkeroever over een afstand van zestien kilometer. Naast de 10 Miles waren er ook kortere afstanden: de AG Antwerp Short Run van 6,8 kilometer en de Alpro Kids Run van 1,8 kilometer. In totaal namen 30.500 sportievelingen deel aan deze uitgestelde editie van 2020.

Het loopevenement ging zondagmorgen om 10.30 uur van start met de Alpro Kids Run van 1,8 kilometer waar 1.000 kinderen van 4 tot 12 jaar aan deel namen. Daarna volgde om 11.30 uur de AG Antwerp Short Run van 6,8 kilometer, die goed was voor 3.500 deelnemers.

De AG Antwerp 10 Miles trok zoals steeds de meeste deelnemers aan. Het parcours werd dit jaar licht aangepast, met onder meer een passage over de Grote Markt. De organisatie had voor deze eenmalige herfsteditie in samenspraak met de stad Antwerpen een limiet gezet op 26.000 deelnemers. Zij werden in vier waves ingedeeld. De eerste wave, met daarin alle toplopers, vertrok om 13.30 uur. Michaël Somers won de wedstrijd in een tijd van 47 minuten en 45 seconden. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Nina Lauwaert in een tijd van 56 minuten en 51 seconden.

LEES OOK. VIDEO. De Wever klaar voor de 10 miles: “Bezorgd over de konijnenpijp, maar tepels zijn beschermd”

Traditioneel bevonden er zich ook heel wat bekende Vlamingen onder de deelnemers, zoals Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA), Bazart-zanger Mathieu Terryn, komiek Geert Hoste, actrice Tine Embrechts en wielrenner Wout van Aert.

LEES OOK. VIDEO. Wout van Aert loopt Antwerp 10 miles in ‘rustperiode’: “Puur voor het plezier”