Tienduizenden deelnemers op eerste klimaatmars in twee jaar, Ben Weyts verbolgen over nieuwe spijbelacties

“We zijn terug en we laten niet los.” Dat heeft de voorzitter van de Klimaatcoalitie Nicolas Van Nuffel zondag gezegd in het Jubelpark, het eindpunt van de grote klimaatmars. “We zijn dat verschuldigd aan de slachtoffers van de rampen van deze zomer, aan de nabestaanden en de overlevenden van die rampen, en aan onze kinderen.” Voor de eerste klimaatmars in twee jaar daagden tienduizenden deelnemers op in Brussel.

De klimaatmars van zondag was de eerste grote betoging voor het klimaat sinds de coronacrisis. Volgens de organisatoren kwamen meer dan 50.000 mensen op straat, de politie houdt het op 25.000. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we anders moesten handelen, maar we zijn terug voor de planeet en voor de gerechtigheid, in België en overal ter wereld”, klinkt het. “In de afgelopen drie jaar heeft zich een beweging op poten gezet die niet zal stoppen tot ons doel bereikt is: geen CO2-uitstoot meer, geen armoede meer.”

© EPA-EFE

In totaal kwamen meer dan 80 organisaties naar Brussel. Na anderhalf jaar in hun kot door de coronacrisis, gaven de organisatoren zo een krachtig signaal aan de politiek. De klimaatacties hebben al veel veranderingen op poten gezet, zegt Van Nuffel. Zo kan geen enkele degelijke politicus nog ontkennen dat het klimaat hoog op de agenda moet staan. “België en Europa zijn er eindelijk mee akkoord gegaan om hun doelstellingen rond de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Die huidige engagementen waren nooit mogelijk geweest zonder onze mobilisatie.” Van Nuffel wijst erop dat in Wallonië, Brussel en op het federaal niveau - “maar helaas niet in Vlaanderen” - het klimaat een centrale rol heeft gekregen in het beleid.

Beloftes niet genoeg

Beloftes en engagementen zijn echter niet meer genoeg voor de klimaatbewegingen. “Het moet sneller, harder, meer solidair, meer coherent”, zegt hij. “We hebben geen keuze. Het plafond is door de wetenschap vastgelegd op 1,5 graden.”

Er bestaat een weg, die van solidariteit en gerechtigheid, die van een Green New Deal in België en overal ter wereld, zegt hij. Hij verwijst ook naar de uitspraak in de Klimaatzaak en roept de politiek op om actie te ondernemen. “Het gerecht heeft ons gelijk gegeven. Schuldig door een gebrek aan actie. Nu willen we een echt plan.”

© AFP

De Klimaatcoalitie heeft een memorandum opgesteld met een honderdtal voorstellen voor het klimaat. “We willen een plan, geen lasagne van maatregelen her en der”, aldus Van Nuffel. Hij roept op woningen te isoleren, het openbaar vervoer te verbeteren, meer fietspaden aan te leggen, salariswagens te vervangen door een degelijk salaris, het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vervangen door echte steun aan de landbouw, de transitie naar hernieuwbare energie te bewerkstelligen, de meest vervuilende bedrijven te laten betalen, ... “We willen een concreet, solidair en coherent plan.”

Nieuwe “spijbelacties”

Van 31 oktober tot 12 november vindt in Glasgow de klimaattop van de Verenigde Naties (COP26) plaats. Om de druk op de ketel te verhogen, komen ook de wekelijkse spijbelacties de komende weken terug, aldus Anuna De Wever. De eerste staat gepland op 22 oktober in Gent en in Louvain-la-Neuve. “Als we de regels breken, is er meer aandacht voor de actie, en dus meer aandacht voor het klimaat”, klinkt het.

Anuna De Wever (m.) — © AP

De actie valt samen met acties over heel de wereld, voegt Simon Sterck van Youth for Climate toe. Hij benadrukt dat hij vooral hoopvol wil zijn. “Er is zoveel pessimisme over het klimaat, maar elke 0,1 graad klimaatopwarming die we kunnen vermijden, betekent meer leven.” Hij benadrukt dat het klimaat al meer op de agenda staat dan vroeger, maar dat de beloftes nu moeten uitgevoerd worden op een positieve manier. “Zoals Greta Thunberg zei, met alleen blabla gaan we er niet komen.”

Weyts niet tevreden

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is niet tevreden met de aangekondigde acties. “Er is tijdens de coronacrisis al genoeg lestijd verloren gegaan. Eén van de lessen van corona is nu net dat minder lestijd ten koste gaat van de meest kwetsbare leerlingen. Bovendien bewijst de betoging van vandaag dat je helemaal niet moet spijbelen om aandacht te krijgen voor het klimaat. Spijbelen is sowieso altijd een verkeerd antwoord, maakt niet uit voor welke eerbare zaak.”

Ecuador

Zondag kwamen ook de vrouwen van Sarayaku in Ecuador hun verhaal vertellen. Hun grondgebied van 135.000 hectare oerbos is bedreigd door de Ecuadoriaanse overheid, die de ontginning van olie en houtkap toelaat. Ook zij roepen op om te mobiliseren, “voor de planeet, voor het leven”. En ook slachtoffers van de klimaatverandering in eigen land kwamen aan het woord. Twee slachtoffers van de overstromingen riepen op tot samenwerking tussen alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

Tot slot stak de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg de aanwezigen via een filmpje een hart onder de riem. “Ik ben zo dankbaar voor iedereen die is komen opdagen. Dit is wat democratie inhoudt. En we zijn samen solidair met de mensen en de regio’s die het hardste getroffen zijn door de klimaatcrisis”, zegt ze. “Als we samenwerken kunnen we alles bereiken.”