Lockdown in Sydney voorbij na bijna vier maanden: coronamaatregelen worden opgeheven

Vanaf maandag worden de lockdownmaatregelen in het kader van de coronacrisis opgeheven in Sydney. De beperkende maatregelen waren al 106 dagen of bijna vier maanden in voege in de Australische metropool met vijf miljoen inwoners.

Nu is beslist om de lockdown op te heffen, omdat het aantal coronabesmettingen sterk is gedaald en tegelijk de vaccinaties vlot lopen. Zondag werden er in de Australische deelstaat New South Wales nog 477 positieve gevallen geregistreerd. Meer dan 70 procent van de bevolking van zestien jaar en ouder is volledig gevaccineerd tegen Covid-19.

De lockdown wordt maandag opgeheven, waarbij een aantal plaatsen zoals bars en speelhallen al om middernacht de deuren openden. De toegang wordt wel beperkt tot mensen die over een vaccinatiebewijs beschikken. Ook sommige kappers openden uitzonderlijk om middernacht, net als sportzalen en winkels. “Dit is een belangrijke dag voor New South Wales”, verklaarde de nieuwe deelstaatpremier Dominic Perrottet. “Na meer dan 100 dagen van bloed, zweet en zonder bier, hebben jullie het verdiend”.

Strikte beperkingen

Sinds juni golden in Sydney erg strikte beperkingen. Niet-essentiële activiteiten waren verboden en de bevolking mocht zich slechts vijf kilometer van zijn woonplaats bevinden. Australië staat bekend om zijn strenge lockdown, nadat het land bij de eerste golf van de coronapandemie nog grotendeels gespaard was gebleven. Maar terwijl de rest van de westerse wereld massaal ging vaccineren, hinkte het land hiermee achterop en in combinatie met de deltavariant tijdens het winterseizoen liep het aantal besmettingen de voorbije maanden op.

Maandag werd al “Freedom Day” (dag van de vrijheid, red.) gedoopt, maar de volgende weken blijven wel nog een aantal beperkingen gelden. Zo bijvoorbeeld rond samenscholingen of reizen naar het buitenland. Ook de scholen gaan nog niet volledig open.

Er wordt wel gevreesd voor spanningen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Ook een nieuwe besmettingsgolf wordt niet uitgesloten.