Roberto Martinez haalt uit naar scheidsrechter na verloren troostfinale: “Hij haalde niet het vereiste niveau”

Martinez heeft bij ons weten nog nooit een thema gemaakt van de refs bij zijn wedstrijdanalyses, dat deed hij nu voor de eerste keer. En hij was heel streng

“Ik heb respect voor de scheidsrechters want zij hebben de moeilijkste job van allemaal”, aldus de bondscoach. “Maar ik vraag me wel af waar het voetbal naartoe gaat met de VAR. Dat zijn allemaal acties in ons nadeel gefloten. Vandaag was het geen strafschop als je het op video bekeek. Toch bleef de beslissing gehandhaafd. De ref floot al voor de bal was gespeeld. Refs mogen niet emotioneel worden. Ik begrijp wel dat er voor het eerst veel volk was, maar toch. Hij paste tot twee keer de voordeelregel verkeerd toe. De verdeling van de gele kaarten tussen de ploegen was niet juist. Vertonghen kreeg geel voor een actie die de Italianen ongestraft deden. We zouden de beste scheidsrechters moeten hebben voor dit toernooi. Ze hadden het niveau niet. De VAR evenmin.”

Kittelorig

Dat deed wenkbrauwen al naar omhoog gaan. Op onze vraag of hij tijdens de voorbereiding op het WK in Qatar zijn 3-4-3 systeem zou aanpassen, reageerde hij ook al kittelorig. “Welk systeem? Met of zonder bal? (cynisch:) Vandaag was het een 1-2-3-4 systeem. Ach, we kunnen over systemen spreken, over tactieken. Dat is mijn leven. Daar ben ik dagelijks mee bezig. Het gaat niet over systemen maar het beste uit de spelers te halen. Dat is mijn taak, daar ben ik dag in dag uit mee bezig. Zoals jij met communicatie. Vandaag zag je een team dat meer kansen creëerde dan de Europese kampioen. Ze hadden de spirit om te blijven vechten na de 2-0. Er werden vragen gesteld of dit team wel aan de verwachtingen kan voldoen maar we moeten verder kijken dan alleen maar de resultaten. We moeten met zijn allen meer volwassen zijn. We spelen tegen Estland en we winnen 2-5 maar we zien het probleem in de twee tegengoals. We moeten meer verantwoordelijk zijn met hoe we deze generatie behandelen.”

© BELGA

De Ketelaere

Maar had De Ketelaere niet beter van bij de aftrap meegedaan? “Ik zie altijd of spelers klaar zijn. Dit kamp was heel goed voor De Ketelaere. Dat was de eerste keer dat hij ontspannen was. Hij heeft zich nu aangepast. Ik moet ook zien of hij in het offensief spel past. Hij nam zijn kans maar we moeten geduldig zijn. De Ketelaere is wel klaar voor dit niveau. Ook met Saelemaekers was het goed, net als met Vanaken. Ik vond de reactie van Tielemans nog verheugender. Nog eens: we moeten opletten met er spelers uit te pikken en te bekritiseren. Tielemans’ fout is misschien wel dat hij altijd zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij heeft persoonlijkheid getoond. Zoals heel het team na de 2-0, we hadden nog gelijk kunnen komen. Dat moeten we ook zien.”

Martinez had toch ook werkpunten gezien. “Zo mogen we die doelpunten niet weggeven. We moeten in het strafschopgebied beter worden. Op die hoekschop moeten we beter verdedigen. We moeten nog koeler worden. Vijf doelpunten in twee wedstrijden zou niet mogen. Ook die strafschoppen, al waren ze onterecht, mogen niet. Vooral omdat wij betere kansen creëerden. We moeten over die psychologische grens heen. Spanje heeft dat ook lang gehad alvorens ze in 2008 Europees kampioen werden. De spelers doen hun best, daar kan ik niet over klagen. Dat winnen moet er nog in komen.”

