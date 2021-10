“Maak godverdorie plaats om die jongeren te helpen”: onderzoeksrechter scherp na aanhouding gewapende tiener

De 18-jarige J.V. zit nog minstens tot dinsdag in de gevangenis, want de onderzoeksrechter liet hem zaterdag aanhouden. Een aartsmoeilijke beslissing, zegt Philippe Van Linthout van de Vereniging van Onderzoeksrechters. Want iedereen is het erover eens dat de celmuren géén geschikte omgeving zijn voor een tiener met psychische problemen. “Het is absurd dat je als onderzoeksrechter vandaag niet gemachtigd bent om iemand naar de psychiatrie te sturen.”