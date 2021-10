“Je bent aan het sterven”, zei de dokter in de kliniek. “Wil je dat blijven doen of wil je hier hulp zoeken?” Anna De Volder (27), alias zangeres Anna Rune, had vier jaar lang een eetstoornis. De Vlaamse winnares van het tv-programma ‘De beste singer-songwriter van Nederland’ herstelt nu stap voor stap, en zingt op haar nieuwe ep over datgene waar ze jarenlang over zweeg.