Italiaans bondscoach Mancini tevreden na overwinning tegen Rode Duivels: “Ondanks afwezigheid van sterkhouders toch niveau kunnen aanhouden”

Roberto Mancini greep woensdag in Milaan met Europees kampioen Italië door een nederlaag tegen een frivool Spanje naast de finale van de Nations League, een eerste nederlaag na een ongeslagen reeks van 37 wedstrijden. In de kleine finale tegen België werd die misstap met een 2-1 zege goedgemaakt.

“We hebben hier twee goeie wedstrijden gespeeld”, vatte de Italiaanse selectieheer samen. “Ook tegen Spanje waren we goed, ondanks die nederlaag. Met tien tegen elf zie je dat wel aankomen. Vandaag voerden we dan weer vijf wijzigingen door en wisten we ons niveau te behouden, ook al misten we enkele sterkhouders. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, dat je weet dat de vervangers klaarstaan.”

Doelpuntenmaker Domenico Berardi nam Thibaut Courtois in de tweede helft te grazen met een strafschop. “Ik heb niet naar de keeper gekeken, want Courtois is al zo groot en imposant”, vertelde Berardi. “Gelukkig ging de bal erin. Ook bij Sassuolo ben ik de vaste strafschopnemer en dus had de coach me aangeduid. Dat vertrouwen doet deugd. We hadden iets recht te zetten na die nederlaag tegen Spanje en daar zijn we goed in geslaagd.”