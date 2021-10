Minder treinreizigers, en toch evenveel incidenten

Tijdens het coronajaar 2020 viel het aantal treinreizigers sterk terug. Toch lag het aantal gewelddadige incidenten op de trein nauwelijks lager dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

In 2020 werden 2.646 incidenten met agressie op de trein gemeld, tegenover 3.009 in 2019. Dat is een daling met 12 procent, maar het cijfer tijdens het coronajaar ligt nog steeds hoger dan dat van 2018 (2.548), 2017 (2.246) en 2016 (2.015).

De cijfers zijn opvallend omdat tijdens de lockdown veel minder reizigers het openbaar vervoer namen. Een verklaring kan zijn dat discussies over vervoersbewijzen tot de belangrijkste oorzaken voor conflicten zorgen. “Wellicht hebben vele zwartrijders geprofiteerd van de opschorting om vervolgens verrast te worden door nieuwe controles vanaf 16 juni, met meer incidenten tot gevolg”, meent Van den Bergh. (blg)