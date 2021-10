Niet alleen gezinnen worden geconfronteerd met een hogere energiefactuur, ook grote bedrijven en kleine ondernemingen vrezen een veel hogere rekening voor elektriciteit en gas. De kans is groot dat de consument straks dus nog een tweede keer langs de kassa moet passeren. Als ze naar de supermarkt gaan, een hemd laten stomen, uiteten gaan of in uitgesteld relais – als ze hun belastingen binnenkrijgen.