De wilde everzwijnen in ons land gaan een hongerwinter tegemoet, want er zijn fors minder eikels en noten dan in de voorbije acht jaar. Daardoor zullen ze vastberaden elders op zoek gaan naar eten, en dan zijn landbouwgronden en tuinen niet veilig. “Ik vrees dat er bij een echte hongersnood meer overlast gaat zijn.”