Wat een Sjarel: bondscoach kan niet meer om Club-youngster De Ketelaere heen na sterke invalbeurt en goal

Alsof de Duivels ermee gemoeid zijn. België verloor van Italië nadat het drie keer het doelhout trof en werd dus vierde in de Nations League. Charles De Ketelaere (20) was wel een straf lichtpunt. De Club-speler begon niet in de basis, maar viel héél sterk in en maakte nog de 2-1. De toekomst is aan hem, de bondscoach kan hem niet meer negeren. “De berichtjes stromen binnen”, aldus De Ketelaere.