Zonnepanelen vallen steeds vaker uit als de zon schijnt

Netbeheerder Fluvius ontving dit jaar al 2.397 klachten over uitvallende zonnepanelen. Dat is 65 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het probleem duikt vooral op in gebieden waar veel installaties bij elkaar liggen of waar de elektriciteit langere afstanden over het net moet afleggen. Daardoor kan net bij zonnig weer de overtollig geproduceerde stroom niet overal goed verwerkt worden en vallen de installaties uit, als een soort veiligheid. Dat betekent dus ook minder opgewekte stroom voor de eigenaars.

Vlaams ombudsman Bart Weekers vindt dat de gedupeerden een schadevergoeding moeten krijgen, maar Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) noemt dat “symptoombestrijding” en verkiest een oplossing op lange termijn.

In Limburg investeert Fluvius dit en volgend jaar op achttien plaatsen in het net. Daarnaast zijn er een dertigtal dossiers opgestart voor de installatie van nieuwe distributiecabines.

(gw, tj)