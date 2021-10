Boete voor jongeman die coronapas van president Macron gebruikte

In Frankrijk is een 19-jarige man opgepakt die erin geslaagd was een ziekenhuis in Marseille binnen te geraken met de gezondheidspas van de president van de republiek, Emmanuel Macron. De gewaagde zet leverde hem een boete op, zo meldt Sud Ouest zondag.

De jongeman beschikte zelf niet over een ‘pass sanitaire’. Hij had er nochtans één nodig om toegang te krijgen tot het ziekenhuis waar hij een afspraak had. Hij besloot dan maar de QR-code van de gezondheidspas van Macron van het internet te halen. Die was daar eind september na een lek op verzeild geraakt via Twitter en Snapchat.

De beveiliging liet de man binnen alvorens de politie te contacteren. Die pakte hem op en gaf hem een boete van 750 euro, of 135 bij onmiddellijke inning.

De QR-code van de gezondheidspas van de president is intussen gedeactiveerd.