Dan toch nog een beetje goed nieuws: Rode Duivels blijven nummer één op de FIFA-ranking

De Nations League Final Four was geen groot succes voor de Rode Duivels, met nederlagen tegen Frankrijk (2-3) en Italië (1-2). Maar op het einde van de dag was er toch nog een beetje goed nieuws.

De troepen van bondscoach Roberto Martinez staan al sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Maar door voor het eerst twee keer na elkaar te verliezen onder het bewind van de Spanjaard bleven er 1.832,33 punten achter de naam van ons land staan.

Het probleem daarbij was dat de Rode Duivels de hete adem van Brazilië in de nek begonnen te voelen. De Seleçao verkleinde de achterstand vorige maand tot twintig punten en met winst in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela was de vijfvoudige wereldkampioen op 1.816,48 punten komen te staan, terwijl Brazilië nog twee interlands voor de boeg had. Mits twee zeges zouden de Brazilianen dan op 1.832,99 uitkomen en dus de Belgen voorbij steken.

© EPA-EFE

Maar, maar, maar. Neymar en co bakten er niet al te veel van op bezoek bij Colombia en verloren voor het eerst punten in de WK-kwalificatiecampagne. Brazilië bleef in het Metropolitan Stadium namelijk steken op een 0-0 gelijkspel. Bij de thuisploeg speelde Carlos Cuesta (Genk) de hele match.

Ook bij winst tegen Uruguay kan de Seleçao voorlopig dus niet meer over de Rode Duivels wippen, die zo nummer één van de wereld blijven.