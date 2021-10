Hans Vanaken krijgt er stevig van langs na troostfinale Nations League: “Niet gezien en niet gehoord, wat een verspilling”

ONZE PUNTEN. Invaller Charles De Ketelaere beste Rode Duivel, middenveld kan niet overtuigen

Van onze voetbalredactie kreeg de spelmaker van Club Brugge een 6 op 10 voor zijn prestatie in Turijn. “Door de afwezigheid van Eden Hazard en Kevin De Bruyne was hij het creatieve brein in de eerste helft. Vanaken eiste de bal op en deed weinig verkeerd. Die ene opening creëren zat er evenwel niet in. Na de rust zakte hij weg.”

Bij La Gazzetta dello Sport waren ze een pak strenger. “Wat een verspilling”, aldus de roze sportkrant, die Vanaken een 5 op 10 gaf en de slechtste speler van de Belgen vond. “Martinez had het idee om hem en Saelemaekers veel te laten bewegen en een tijd lang begreep Italië hun bewegingen niet. Maar bij Vanaken duurde dat allemaal niet lang en dus werden de Belgen voorspelbaar.”

Ook La Repubblica zag Vanaken zwoegen in Turijn, met een 5,5 als quotering. “Hij maakte slechts tot op zekere hoogte gebruik van de kans die Martinez hem gaf. Vanaken had veel last van de druk door de Italiaanse nationale ploeg.”

Goal Italia hield het bij een 5/10, net als Calciomercato. “Vanaken: niet gezien, niet gehoord.”

© BELGA

Dikke buizen

Het Franse L’Equipe was vervolgens nog het strengste van allemaal. De sportkrant deelde aan onze landgenoot een 3/10 uit. “Hij werd opgesteld aan de linkerkant als ondersteuning van Michy Batshuayi. Maar hij bracht niet genoeg. Vanaken verdedigde en liep veel zonder bal, dat wel, maar we hadden hem vooral aanvallend verwacht. Daar toonde hij te weinig, in tegenstelling tot zijn tegenhanger aan de andere kant Yannick Carrasco.”

Ook Axel Witsel kreeg een 3/10 van L’Equipe. “Hij moest het tempo dicteren, maar dat lag echt veel te laag voor een Belgische ploeg die vaak te lijden had onder de Italiaanse overmacht. Witsel leek weinig energie in de benen te hebben en kon niet inspireren. Hij slaagde er nooit in zijn team in de goeie richting te stuwen, ofwel door slechte keuzes ofwel door een gebrek aan snelheid. En ook in de duels was hij vaak niet stevig genoeg.”

Gelukkig waren er voor Charles De Ketelaere wel goeie punten. Zoals een 6,5/10 in de Gazzetta. “Hij viel in voor Saelemaekers, maar eigenlijk moest Vanaken eruit. Zijn doelpunt tegen Donnarumma en zijn combinaties met De Bruyne maakten duidelijk dat De Ketelaere had moeten starten.”

Calciomercato gaf de Belgische invaller zelfs een 7/10. “We kunnen niet anders dan goedspreken over hem. De kilheid waarmee hij Donnarumma klopte, bevestigde dat hij een groot talent is.”