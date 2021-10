Filerijden op A12 in Willebroek na ongeval, verlichtingspaal moet verwijderd worden

Een ongeval op de A12 aan het complex Rupel-Kanaalzone net ten noorden van Willebroek veroorzaakt maandagochtend al een stevig filerijden. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. In beide richtingen is er sprake van een moeilijke doorgang, bestuurders krijgen het advies om voor een alternatieve route te kiezen via de E19.

Een vrachtwagen reed een defecte auto aan in de richting van Antwerpen. De vrachtwagen kwam tegen een verlichtingspaal terecht op de middenberm. De paal helt over op de A12 richting Brussel, waardoor er in beide richting een file staat.

“De file was iets voor 6 uur in beide richtingen 600 meter lang, maar dat kan snel oplopen. We raden de automobilisten dan ook aan om te kiezen voor de E19”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.