Terwijl de Fransen jubelen, jammert heel Spanje na controversiële goal in Nations League-finale: “Ze maken het voetbal kapot”

De aanvaller van Paris SG stond in een duidelijke buitenspelpositie toen hij de bal in de 80e minuut kreeg aangespeeld. Door een mislukte interceptie van Eric Garcia, die de Franse pass van Theo Hernandez licht toucheerde, ontstond er echter een nieuwe spelsituatie waardoor de buitenspelpositie van Mbappé werd opgeheven. Het omstreden doelpunt werd derhalve door de VAR goedgekeurd.

“Het was gewoon buitenspel van Mbappé, maar omdat Eric Garcia de bal bewust wilde spelen, was het geen buitenspel meer. Het slaat nergens op”, mokte de Spaanse aanvoerder Sergio Busquets.

Wat had ik dan moeten doen? Opzij stappen en Mbappé laten lopen? Hopelijk passen ze deze regel in de toekomst aan, want om op deze manier te verliezen doet veel pijn”, aldus Garcia zelf.

De winnende goal van Mbappé bezorgde ook de Spaanse bondscoach Luis Enrique een onbehaaglijk gevoel. “Wat mij betreft, was het een duidelijke buitenspelgoal, maar ik praat liever niet over dingen waarover ik geen controle heb. Het Franse doelpunt zorgt niettemin voor een bittere nasmaak van een wedstrijd waarin we gelijkwaardig aan de wereldkampioen waren.”

De Spaanse media ging uiteraard door op de hele zaak. “Ze maken het voetbal kapot”, fulmineert Marca in de richting van de UEFA. “Vreselijk”, kopt Mundo Deportivo met een taalkundig goocheltrucje. “Onrecht”, klinkt het bij SPORT.

L’Equipe was dan weer lyrisch met de kop: “Een nieuwe trofee is thuis”.

“Het winnende doelpunt van Les Bleus zal waarschijnlijk tot heel wat discussie leiden in het buitenland”, weet de Franse sportkrant. “Op het eerste gezicht is dat misschien wel begrijpelijk. Op de beelden is duidelijk te zien dat Kylian Mbappé buitenspel staat bij het begin van de actie. Maar de VAR kwam tussen en keurde het doelpunt goed. Eric Garcia raakte de bal aan, waardoor Mbappé weer onside kwam. Een kwestie van interpretatie.”

“Intussen moet de Franse voetbalbond een extra plekje zoeken in de prijzenkast”, klinkt het. “Dit is niet de meest tot de verbeelding sprekende trofee, maar Frankrijk is wel het eerste land dat na het WK en het EK ook de Nations League wint. Net als in de halve finale tegen België zorgden de Fransen opnieuw voor een verbluffend scenario, terwijl de partij in San Siro lange tijd tegenviel. Het was ook niet het meest aantrekkelijk spelende team dat de wedstrijd won, maar dat is geen primeur meer voor de Fransen. Hun antwoord op Spanje was gewoon efficiënt.”

L’Equipe meldde ook nog dat Frankrijk 10,5 miljoen euro krijgt als winstpremie.