Britse veiligheidsdiensten: “Rusland heeft vaccin gestolen”

Volgens bronnen binnen de Britse regering zou een aantal ministers verteld hebben dat er bewijs is dat spionnen die voor het Kremlin werken de blauwdruk van het Oxford/AstraZeneca-vaccin hebben gestolen. Met die blauwdruk zouden ze het Russische Spoetnik V-vaccin hebben kunnen creëren. “Het is duidelijk dat de blauwdruk en essentiële informatie door een buitenlandse agent zijn gestolen”, schrijft The Sun. De claims komen een aantal maanden nadat president Vladimir Poetin zijn prik van het Spoetnik vaccin toegediend kreeg.

Vorig jaar al wezen spionnen met de vinger naar de Russische president. Ze zeiden dat ze “meer dan 95 procent” zeker waren dat door de Russische staat gestuurde hackers zich hadden gericht op verschillende Britse, Amerikaanse en Canadese instanties die een vaccin ontwikkelden.

“We leven in een wereld waarin staatsdiensten zich bezighouden met industriële en economische spionage”, aldus Brits minister van Binnenlandse Zaken Damian Hinds. “We worden geconfronteerd met bedreigingen die geavanceerder zijn dan ooit tevoren. Er zijn voortdurend buitenlandse staten die gevoelige informatie in handen willen krijgen.” Premier Boris Johnson reageerde nog niet op de beweringen.

Uit klinische onderzoeken blijkt dat het Russische Covid-19-vaccin vergelijkbaar is met dat van Oxford/AstraZeneca, en dus werd het ook veilig en effectief bevonden. De Russische wetenschappers achter de studies zeiden dat de prik een immuunrespons stimuleerde bij alle geïnoculeerde deelnemers en geen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakte. Onafhankelijke westerse wetenschappers zeiden dan vonden de resultaten “geruststellend”, maar waarschuwden tegelijkertijd dat de proeven te klein waren om het injecteren van miljoenen Russen te rechtvaardigen. Slechts 76 mensen zouden betrokken geweest zijn bij het onderzoek. Bovendien waren de vrijwilligers allemaal gezond en voornamelijk tussen de 20 en 30 jaar oud.(evdg)