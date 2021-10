Vlaamse regering trekt aan alarmbel over varkenssector: “Uitzonderlijke maatregelen nodig”

De varkenssector maakt een diepe crisis door, die een financiële en mentale weerslag heeft op de 3.800 familiale bedrijven in Vlaanderen. Dat klaagt minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) aan. Met de Vlaamse regering maakt ze 16 miljoen euro vrij voor enkele crisismaatregelen, maar ze vraagt de Europese Unie ook enkele uitzonderlijke staatssteunmaatregelen toe te staan. Van de sector zelf verwacht ze dat die aan één zeel trekt om de crisis te boven te komen.

Maandag en dinsdag vergaderen de Europese ministers van Landbouw in Luxemburg. De crisis in de varkenssector staat er maandagavond op de agenda. Naar aanleiding van die bijeenkomst trekt Vlaams minister Crevits aan de alarmbel.

“De Belgische prijzen die onze varkenshouders ontvangen, liggen op dit moment bij de laagste van Europa”, zegt ze. Vlaamse varkenshouders krijgen ongeveer 1 euro per kilogram voor hun varkens, terwijl de productiekost ongeveer 30 cent hoger ligt. De oorzaken zijn te zoeken bij de Afrikaanse varkenspest die nog steeds de export verstoort, de logistieke problemen die het gevolg zijn van de coronacrisis en de stijgende prijzen voor veevoeder.

“Heel wat varkenshouders en hun gezinnen hebben het financieel en mentaal loodzwaar”, zegt minister Crevits. “Het probleem situeert zich in de markt die niet naar behoren werkt. Zowel de boeren, de slachthuizen, de veevoederfabrikanten als de warenhuizen moeten nu aan één zeel trekken zodat de varkenshouders een betere prijs krijgen.”

“Uitzonderlijke maatregelen”

De Vlaamse regering maakt alvast 16 miljoen euro vrij. Daarmee kan ze voor een stuk tussenkomen in de vaste kosten van varkenshouders en zullen specifiek bedrijven met jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming geholpen worden om hun schuldenlast draaglijk te houden. Ook worden alle varkenshouders gestimuleerd om sterker in te zetten op kwaliteitslabels op het vlak van dierenwelzijn en duurzaamheid. Tegelijk zal Crevits samen met VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) extra aandacht vragen voor promotie.

Maar tijdens de Europese landbouwraad zal Crevits ook om structurele maatregelen vragen. Ze wil van de Europese Commissie de toestemming krijgen om “uitzonderlijke maatregelen” te activeren, zoals ook voor verschillende sectoren het geval was tijdens de Ruslandcrisis in 2015 en 2016. Daarmee kan een betere marktwerking gecreëerd worden en kan de sector beter ondersteund worden. Ook wil Crevits dat een vrijwillige productiebeperking op tafel komt.

Maar de overheid kan de problemen in de sector niet alleen oplossen, geeft Crevits toe. Ze heeft al overleg gehouden met alle actoren, “van boer tot winkelier”, en verwacht binnenkort concrete voorstellen voor acties. Volgende week brengt ze de verschillende spelers opnieuw aan tafel.