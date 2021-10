70.000 deelnemers aan Klimaatmars volgens organisatoren, 25.000 volgens politie: hoe tellen ze dat?

De klimaatmars van afgelopen zondag in Brussel bracht volgens de organisatoren zo’n 70.000 mensen op de been. De politie hield het op 25.000. Hoe telt de politie dat eigenlijk, en waarom is dat verschil tussen de twee getallen zo groot?

Vooraleer een betoging al dan niet geslaagd kan worden genoemd, moet natuurlijk worden vastgesteld hoe hoog de opkomst was. Een opdracht die heel wat voeten in de aarde heeft.

"Het is eigenlijk pure handenarbeid", aldus Ilse Van de keere, woordvoerster van de Brusselse politie. "Er worden enkele tellers aangeduid, die postvatten op een bepaalde plaats waarlangs de betoging trekt. Meestal is dat een brede laan, waar er een goed overzicht is. En dan wordt geteld hoeveel mensen er per rij aan het wandelen zijn. Wanneer enkele rijen geteld zijn, weten we hoeveel betogers er gemiddeld zijn per rij. Vervolgens tellen we hoeveel rijen betogers er voorbijkomen, en vermenigvuldigen we het aantal rijen met het gemiddelde aantal mensen per rij."

Klinkt dat weinig betrouwbaar? Uit een steekproef blijkt nochtans dat de politie er op die manier heel dicht bij zit. Bij een kleine betoging heeft de politie dat namelijk ooit gecontroleerd door de betogers tegelijk echt te tellen. De foutenmarge bleek kleiner dan tien procent te zijn.

Politiehelikopter

"Daarnaast baseren we ons natuurlijk niet alleen op de inschatting van onze tellers. We houden ook rekening met gegevens van onze partners, zoals van de openbaarvervoermaatschappijen NMBS en MIVB", vult Van de keere aan. "Zijn er betogingen van vakbonden, dan geven zij aan ons door hoeveel leden zich hebben opgegeven, en met hoeveel bussen ze naar Brussel gekomen zijn. Soms wordt ook nog een politiehelikopter ingezet, waarmee we nog eens extra kunnen controleren of onze inschatting wel klopte."

Objectief blijven

Al is die inschatting van de politie traditiegetrouw lager dan die van de organisatoren zelf, die natuurlijk willen uitpakken met een zo hoog mogelijke opkomst.

"Het blijft natuurlijk een moeilijke opdracht, een grote mensenmassa tellen", besluit Van de keere. "Maar wij moeten objectief blijven. Op voorhand vragen we aan organisatoren welke opkomst ze verwachten."