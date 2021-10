Vermiste peuter (3) na drie dagen in bos teruggevonden door man die “seintje van boven kreeg”

Een driejarig jongetje dat in de bossen rond Grimes County in Texas spoorloos verdween, is na drie dagen teruggevonden. Kilometers van zijn ouderlijk huis, dorstig en hongerig, maar helemaal gezond. “Hij is een speciaal geval”, aldus een betrokkene bij de zoekactie.

Christopher Ramirez verdween woensdag, toen hij aan het spelen was met de hond van de buren. Zijn ouders waren net even de auto aan het uitladen, toen ze het kind uit het oog verloren. De hond kwam terug, maar Christopher niet, waarna lokale instanties een massale zoektocht startten.

Volgens de New York Post werd zelfs de FBI ingeschakeld bij de zoektocht, die zaterdagochtend resultaat had. Christopher was een beetje uitgedroogd en had honger, “maar hij was gezond en redelijk vrolijk”, zo meldt sheriff Don Sowell.

“Speciaal geval”

Het is nog onduidelijk hoe het jongetje drie dagen in de bossen heeft kunnen overleven. Hij verblijft nu - met zijn moeder - in een ziekenhuis om bij te komen van zijn avontuur.

Volgens oprichter Tim Miller van EquuSearch, een organisatie die vaak zoekacties opstart en coördineert, is Christopher Ramirez een speciaal geval. “Ik doe dit nu 21 jaar en dit is pas de tweede keer dat we een kind na zo lange tijd ongedeerd terugvinden.” Miller stond dan ook op het punt om het op te geven en de zoekactie te staken.

De man die het jongetje uiteindelijk vond, wil anoniem blijven. Volgens sheriff Sowell had de man tijdens zijn Bijbelstudie een seintje ’van boven’ gekregen dat hij moest gaan zoeken, want dan zou hij het jongetje zeker vinden. Dat bleek te kloppen.