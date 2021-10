Klimaatactivisten bezetten hoofdkantoor Groen en Ecolo dag na klimaatmars: “Tijd van slappe compromissen en lobbywerk is voorbij”

Leden van het collectief Tegengas bezetten sinds maandagochtend 10 uur de hoofdzetel van Groen en Ecolo in de Van Orleystraat in Brussel. Een dag na de grote klimaatmars vragen de activisten dat de daad bij het woord gevoegd wordt en keren ze zich met name tegen het subsidiemechanisme voor gascentrales.

De klimaatactivisten namen de inkomhal van het hoofdkantoor van Groen en Ecolo in met een dertigtal mensen. Zowel binnen als aan de gevel werden spandoeken opgehangen met opschriften die nieuwe megaprojecten zoals gascentrales veroordelen.

De partijen Groen en Ecolo liepen zondag mee in de klimaatmars en dat engagement wil Tegengas nu ook in de praktijk omgezet zien worden. Ze willen dat Ecolo-minister voor Klimaat Zakia Khattabi en Groen-minister van Energie Tinne van der Straeten de subsidieveiling voor gascentrales, die op 15 oktober plaatsvindt, annuleren.

“Meelopen in de klimaatmars betekent kiezen voor een 100 procent duurzame toekomst, zonder fossiele brandstoffen, zonder kernenergie en zonder andere zinloze megaprojecten zoals de uitbreiding van het vliegveld van Luik, de plasticfabriek van Ineos, de Boucle du Hainaut (hoogspanningsverbinding van Elia tussen Avelgem en Courcelles, red.) of het volbouwen van de Josaphatsite”, verklaart Tegengas.

Betogen volstaat volgens Tegengas niet meer. Met deze guerrilla-actie starten ze een reeks van protesten op. “Wij verzetten ons tegen een beleid van oneindige economische groei op een eindige planeet. De klimaatramp is in volle hevigheid aan de gang en treft vandaag al de mensen in de meest precaire situatie in België en de rest van de wereld. De tijd van slappe compromissen en lobbywerk is voorbij”, besluiten ze.