Koppel probeert geheime informatie over nucleaire onderzeeërs door te verkopen… via een boterham met pindakaas

Jonathan Toebbe (42) en zijn vrouw Diana (45) zijn afgelopen weekend gearresteerd in West Virginia, zo meldt het ministerie van Justitie. Ze zouden geprobeerd hebben om de gegevens van nucleaire onderzeeërs te verkopen. De twee bleken ook erg inventief: ze verstopten de kostbare informatie in een boterham met pindakaas.

Toebbe werkte in het nucleaire voortstuwingsprogramma van de Amerikaanse marine. Hij zou in april 2020 een pakket naar een buitenlandse regeringsmedewerker opgestuurd hebben met beperkte gegevens en een bericht waarin werd gesuggereerd dat de aankoop van nog meer informatie mogelijk was. Vervolgens stuurde hij versleutelde e-mails naar een persoon. Het koppel zou een deal voorgesteld hebben waarbij ze zo’n 100.000 dollar aan cryptomunten konden verdienen. In juni van dit jaar reisde het koppel naar West Virginia om de gegevens af te leveren. Terwijl Diana op de uitkijk stond, plaatste Jonathan “een SD-kaart verborgen in een boterham met pindakaas op een bepaalde locatie”, aldus de verklaring van Justitie.

Toebbe dacht dat zijn contactpersoon een buitenlandse regering vertegenwoordigde, maar in werkelijkheid was het een undercover FBI-agent. Het koppel werd afgelopen zaterdag gearresteerd tijdens een volgende zogenaamde “deal drop” die in scène was gezet door de FBI. Op 12 oktober verschijnen de twee voor de rechtbank.