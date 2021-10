Graafmachine loopt vast voor Nederlandse kust: “Die Belgen weten niet wat eb en vloed is”

Een graafmachine van het Belgische bedrijf Jan de Nul is voor de Nederlandse kust van Noordwijk vastgelopen in zee. Na een eerdere mislukte poging de machine los te trekken, was de bergingsoperatie zaterdagmiddag wel succesvol. Heel wat Nederlanders stonden erbij, keken ernaar en durfden al eens een Belgenmopje te maken.