Facebook installeert nieuwe functies om platformen veiliger te maken voor jongeren

Een van de nieuwe functies die Facebook geïnstalleerd heeft, is een waarschuwing op Instagram. Daarin zou het platform aan de gebruiker vragen een pauze in te lassen voor een foto online wordt geplaatst. Dat zou ervoor moeten zorgen dat gebruikers nog even nadenken vooraleer ze bepaalde kiekjes met de wereld delen. Ook zouden kinderen een melding krijgen wanneer ze herhaaldelijk naar dezelfde filmpjes kijken die niet bevordelijk zouden zijn voor hun eigen welzijn. Facebook zou ouders ook meer toezicht willen geven op wat hun kroost online doet op platformen als Facebook en Instagram.

Op Facebook zouden gebruikers dan weer meer te zien krijgen van hun eigen kring, vrienden en familie, en minder politieke boodschappen. Dat zei Facebook-topman Nick Clegg in de Amerikaanse tv-programma’s NBC meet the press en CNN state of the union.

De inspanningen komen er wellicht door de aanhoudende kritiek op Facebook de laatste weken, die ontstond nadat was bekendgeraakt dat het bedrijf bewijzen heeft dat zijn platformen schadelijk zijn voor kinderen en tieners, maar daar niets aan doet. Onder anderen ex-medewerker Frances Haugen trok aan de alarmbel. Zij stelt dat het bedrijf winst maken belangrijker vindt dan de veiligheid van de gebruikers. Haugen zei begin oktober dat Facebook uit eigen onderzoek weet dat zijn apps – zoals Instagram – de geestelijke gezondheid van vooral jonge gebruikers schaden.

