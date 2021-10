Op het assisenproces rond de fatale crash in 2018 waarbij Sharon Gruwez (22) om het leven kwam, is maandag de verkeersdeskundige komen getuigen. Zijn conclusie: de veel te hoge snelheid waarmee bestuurder Davy Kesteman reed, is de enige oorzaak van het ongeval. Hij acht het ook weinig waarschijnlijk dat de beschuldigde geremd heeft.