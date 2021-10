SJOTCAST #11. “De fans geloven niet meer in een prijs voor deze generatie Rode Duivels. En erger: Zelf doen ze dat ook niet meer”

Een EK- of WK-titel? Dat wordt moeilijk voor Yannick Carrasco en co.

De Nations League. Iets wat we als Sjotcast niet konden negeren. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 11 legt Guillaume de gekste buitenspelregel ooit uit, vertelt Lars hoe u als trofeeënjager een geweldig zaakje kunt doen en doet Yanko het relaas van een weekje Nations League volgen in Italië.