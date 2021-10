VS zullen volgens taliban humanitaire hulp aan Afghanistan leveren

De Verenigde Staten zullen volgens de taliban Afghanistan humanitaire hulp leveren en helpen met de leveringen van andere agentschappen. Onderhandelaars van de taliban in Qatar hebben dat gezegd na hun eerste directe overleg met de Amerikanen sinds die hun laatste bolwerk in het land, de luchthaven van Kaboel, op 30 augustus hebben verlaten.

De nieuwe regering in Kaboel zal volgens een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken werken met hulpagentschappen om “op een transparante wijze humanitaire hulp te leveren aan zij die daar recht op hebben”.

Washington had zondag gezegd dat de onderhandelingen tussen de taliban en de VS openhartig en professioneel waren, maar gaf verder geen details over wat was overeengekomen.

De taliban zeiden op hun beurt te hopen dat Washington en Kaboel kunnen samenwerken om de diplomatieke betrekkingen tot een “betere staat” te verheffen.

De taliban dringen er bij de VS ook op aan de Afghaanse financiële tegoeden vrij te geven. Sinds de machtsovername van de taliban is ongeveer 9 miljard dollar aan banktegoeden in het buitenland bevroren. Maar daar lijken de VS niet op in te gaan.