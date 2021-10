34 jaar na datum: proces over moord op Afrikaanse onafhankelijkheidslegende Sankara van start gegaan

34 jaar na de feiten is in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou het proces van start gegaan over de moord op oud-president Thomas Sankara. De over het hele Afrikaanse continent bewonderde Sankara, vader van de Burkinese revolutie, werd op 15 oktober 1987 vermoord, waarop een staatsgreep volgde door Blaise Compaoré. Die laatste bleef president tot 2014.

Van de veertien beklaagden waren er twaalf ter plaatse bij de start van het proces, maandagvoormiddag. Compaoré geeft verstek. Na grootschalige volksprotesten ontvluchtte hij in 2014 Burkina Faso, en sindsdien leeft hij in ballingschap in Ivoorkust. Volgens zijn advocaten gaat het om een “politiek proces”.

Generaal Gilbert Diendéré was wel aanwezig bij de start van het proces. Bij de staatsgreep was hij een van de belangrijkste legerleiders en onder Compaoré werd hij stafchef van het leger. Momenteel zit hij al een celstraf van 20 jaar uit voor een poging tot staatsgreep in 2015. In dit proces staat hij, net als Compaoré, terecht voor onder meer medeplichtigheid bij moord en aanslag op de staatsveiligheid.

Sankara kwam zelf aan de macht met een staatsgreep, in 1983. Samen met twaalf leden uit zijn entourage werd hij op 37-jarige leeftijd vermoord door een commando. Hoewel hij maar vier jaar aan de macht is, heeft hij een mythische status bij Afrikaanse jongeren. Ze noemen hem de Afrikaanse Che Guevara. Sankara probeerde om een echte dekolonisering op gang te brengen - hij was het die de naam van zijn land veranderde van Opper-Volta naar Burkina Faso, of land van de oprechte mensen. Zijn dekoloniseringspogingen kwamen hem op kritiek te staan uit Frankrijk, de vroegere koloniale heerser. Pas enkele dagen na zijn dood, als de macht in handen is van Compaoré, krijgt de bevolking te horen dat Sankara zogezegd een natuurlijke dood is gestorven.

De moord op de populaire oud-president mocht tijdens de heerschappij van Compaoré niet ter sprake gebracht worden, maar in 2015 startte het overgangsregime de zaak weer op. In 2016 werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Compaoré. Hij was de rechterhand van Sankara, en heeft altijd ontkend het bevel gegeven te hebben voor de moord op zijn wapenbroeder, hoewel de staatsgreep hem wel aan de macht heeft gebracht.

“Dit is een dag van de waarheid voor mij, mijn familie en alle Burkinezen”, aldus weduwe Mariam Sankara bij de start van het proces.

Weduwe Mariam Sankara — © AFP

