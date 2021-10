Nieuwe regering legt eed af in Tunesië, voor het eerst vrouw aan de macht

De nieuwe Tunesische regering, voor het eerst geleid door een vrouw, heeft maandag de eed afgelegd. President Kais Saied had eind juli de vorige regering de laan uitgestuurd, het parlement opgeschort en zijn macht uitgebreid. Saied perkte ook de bevoegdheden van de nieuwe regering fors in.

Een tweetal weken geleden kreeg Najla Bouden Romdhane, een 61-jarige universiteitsprof, als eerste vrouw de opdracht om een regering te vormen. In een toespraak voor haar eedaflegging kondigde Bouden alvast aan dat de strijd tegen corruptie het belangrijkste doel wordt voor haar regering.

Zondag nog was er een nieuwe betoging in hoofdstad Tunis, tegen de uitzonderingsmaatregelen die president Saied heeft afgekondigd. Die maatregelen zijn volgens Saied nodig vanwege een “onmiddellijk gevaar”, maar zijn tegenstanders en het middenveld hebben het over een staatsgreep.