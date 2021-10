Waarom Real Madrid mogelijk tot 2024 (!) moet wachten op Kylian Mbappé: “Mama, heb je gezien met wie ik hier mag voetballen?”

Kylian Mbappé bezorgde Frankrijk zondag de Nations League door het beslissende doelpunt te maken in de finale tegen Spanje. Intussen vraagt iedereen zich af wat de aanvaller komende zomer gaat doen: blijven bij PSG of vertrekken naar Real Madrid?

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez verklaarde dinsdag dat hij hoopt dat de komst van Kylian Mbappé in januari in kannen en kruiken is. Maar nadien slikte Pérez zijn woorden in. De Koninklijke trachtte Mbappé afgelopen zomer te strikken. Het bracht een bod uit van 180 miljoen euro, maar PSG zei njet. Begin deze week gaf de spits bij RMC te kennen dat hij deze zomer een aanvraag had ingediend om te vertrekken bij PSG.

Volgens sportieve baas Leonardo blijft het de bedoeling van PSG om het contract van de Franse international te verlengen. Zijn overeenkomst loopt af in juni 2022.

Maar tot op heden is het nog altijd niet duidelijk wat de intenties van Mbappé zijn voor komende zomer. Mama/makelaar Fayza Lamari deed in een interview met Le Parisien uit de doeken hoe de familie Mbappé de hele transfersaga probeert te managen.

“Toen Kylian zei dat hij naar Real Madrid wilde gaan, werd hem dat verboden door zijn vader (die ook opereert als zijn manager, red.)”, aldus Lamari. “De reden? Hij vertelde hem dat het beter was om te wachten tot na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Maar we begrepen ook wel waarom Kylian wilde vertrekken en dus steunden we hem (in zijn transferverzoek, red.). Vier jaar geleden wilde ik niet dat hij naar PSG zou gaan. Ik was bang, maar hij drong er toen echt op aan en dus hielp ik hem.”

© ISOPIX

Geluk boven alles

Volgens mama Mbappé is de Franse superster erop gebrand om ooit voor De Koninklijke te spelen, maar is een verlengd verblijf bij PSG verre van uitgesloten.

“We zijn in gesprek met PSG en alles verloopt goed”, klinket het. “Zullen we eruit geraken? Een ding is zeker: Kylian zal alles geven om de Champions League te winnen. Hij wil gewoon gelukkig zijn. Als hij triest is, dan is hij in staat om alles op te geven. Alles kan snel veranderen bij hem. Weet je, toen PSG ons liet weten dat hij niet mocht vertrekken zei hij mij: Mama, heb je al eens gezien met wie ik dit jaar mag spelen? Als ik prijzen wil pakken, blijf ik dit jaar misschien beter. Kylian wilde naar Real gaan bij het begin van dit alles. Maar als ze de komende jaren nog drie of vier spelers halen, dan kan Madrid een project van een heel andere niveau voorleggen.”

Fayza Lamari liet ook nog optekenen dat Mbappé “niet voor geld” voetbalt. “Toen hij naar PSG ging, moesten we lachen met de bedragen die hij ging krijgen”, aldus de Française over het feit dat haar zoon zo’n twee miljoen euro per maand verdient (bruto). “Kylian heeft ook nooit geld op zak, zelfs geen kredietkaart. Ik ga gewoon voetballen, zegt hij dan. En we eten nog altijd gezellig kip bij de oma op haar appartementje. Voor Kylian is geld echt geen doel op zich.”