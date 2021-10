Belfius gaat Proximus-diensten proberen te verkopen aan 2,6 miljoen klanten

Proximus en Belfius, beiden met de overheid als aandeelhouder, hebben vorig jaar een samenwerking van zeven jaar aangekondigd. Ze lanceerden intussen al samen de online bank Banx, maar gaan nu ook klanten werven voor elkaar.

Concreet herdoopt Belfius zijn bankaanbod voor particulieren tot “Beats”, waarbij klanten naast de bankdiensten ook een telecomaanbod voorgesteld krijgen Er loopt al enkele maanden een test in verschillende kantoren, maar nu gaat Belfius er echt mee van start in de kantoren en offline.

Door Beats en Proximus te combineren, kan de klant profiteren van enkele extraatjes die andere Proximus-klanten niet krijgen. Sommige van die voordelen zijn afhankelijk van het gedrag van de klant: wie een maand geen geld uit de muur haalt, krijgt bijvoorbeeld extra data.

Drie formules

Alle bestaande Belfius-klanten zullen door de bank meegenomen worden in een “onboarding” in de nieuwe formules. Dat houdt in dat ze in een kantoor of langs digitale weg een reeks vragen zullen krijgen over hun gewoontes en passies, waarna Belfius een persoonlijk voorstel zal doen.

Er zijn drie formules: Beats Pulse (gratis), Beats New (5,5 euro per maand) en Beats Star (7,5 euro per maand) . De betalende formules bevatten kredietkaarten en verschillende verzekeringen, zoals dat ook bij de oude formules het geval was.

Die abonnementen kan de klant koppelen aan een van de drie formules van Proximus: Mobilus M (gsm-abonnement), Flex S (onbeperkt wifi en tv) of Flex (internet, tv, gsm en vaste lijn). Belfius krijgt een commissie op de verkoop van de Proximus-diensten.

Opleiding

Het Belfius-personeel heeft een opleiding gekregen om de telecomproducten aan de man te brengen. Volgens vakbondsman Peter Geerts van BBTK is er onder het personeel wel nog wat bezorgdheid. “Als er iets zou verkeerd lopen bij de telecominstallatie, zullen klanten misschien eerst aankloppen bij de persoon die hen de dienst heeft verkocht”, zegt Geerts. Belfius-medewerkers zullen de klant dan moeten doorverwijzen naar Proximus voor hulp.

Belfius beloofde bij de lancering van Beats ook meer te geven aan goede doelen. Tijdens de registratie zullen klanten kunnen kiezen welk initiatief de bank moet steunen. Belfius zegt 1 euro per jaar per klant te schenken. Momenteel zijn de goede doelen het Antikankerfonds (begeleiding van kankerpatiënten), Airscan (werkt rond luchtkwaliteit) of Rode Neuzen Dag (mentale gezondheid).