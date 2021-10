Morioka blijft Charleroi tot 2024 trouw

Morioka kwam in juli 2017 via Waasland-Beveren in België terecht en speelde zes maanden bij de Leeuwen voordat hij begin 2018 bij RSC Anderlecht aan de slag ging. Omdat hij bij de Brusselaars niet doorbrak, werd hij in januari 2019 verhuurd aan Charleroi, om zes maanden later definitief te worden getransfereerd.

Sindsdien heeft Morioka 14 doelpunten en 18 assists op de teller in 87 wedstrijden voor de Carolo’s. Hij scoorde deze jaargang tot dusver twee doelpunten en gaf vier assists.

De troepen van trainer Edward Still staan momenteel 11e in 1A.