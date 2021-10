Commando’s vallen boot binnen waar Franse politie 1.100 kilo cocaïne had aantroffen

Een commando is in de nacht van zondag op maandag binnengevallen op een boot die voor anker ligt in het Noord-Franse Duinkerke. De bemanning werd gegijzeld. Aan boord van de boot was eerder al 1.100 kilo cocaïne aangetroffen. Er is een onderzoek naar gijzeling geopend, is vernomen bij parket en politie. De boot was op weg van Brazilië en, na een tussenstop in Spanje, onderweg naar Antwerpen met een lading kalk.