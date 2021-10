René kijkt mee

Martinez mag kritisch zijn, voor journalisten ligt dat moeilijker

“Communicatie blijft een moeilijk item bij de bondscoach. Het is me na de nederlaag tegen Frankrijk opnieuw opgevallen dat Martinez telkens veel uitleg wil geven en alles positief blijft benaderen, maar het gevaar is dat hij zich vastpraat. Het wordt te makkelijk om hem te pakken op zijn eigen woorden. Door onwaarheden te vertellen, wordt hij op den duur ongeloofwaardig, in zoverre dat hij zelfs als persoon ongeloofwaardig overkomt. Niet als voetbalkenner, want het is zijn goed recht om een andere inschatting te hebben, net zoals dat het recht is van analisten en journalisten. Martinez zei dat ze de wedstrijd tegen Frankrijk samen hebben geanalyseerd en dat ze kritisch moesten zijn. Als zij dat mogen, dan mogen wij dat ook. Maar dat een journalist of analist een kritische vraag stelt, ligt moeilijker. Er zijn uitlatingen waarbij je vragen kunt stellen. Dat ze verder gaan op hun manier van werken. Terwijl die manier van werken de voorbije vijf jaar geen prijzen heeft opgeleverd. Over de eerste helft tegen Frankrijk zei hij dat we daarin al het goede werk van de voorbije jaren hebben gezien, terwijl we na rust gezien zouden hebben dat er nog werk is. Kan het zijn dat we in die tweede helft zaken hebben gezien waaraan de voorbije jaren – na de Nations League-nederlaag tegen Zwitserland – te weinig is gewerkt? Het zijn vragen die we moeten stellen.”

Was De Ketelaere er na een uur bankzitten wél klaar voor?

“Blijkbaar denkt de ene Roberto anders over kansen geven aan jonge spelers dan de andere. Bij Italië gebruikte Roberto Mancini deze wedstrijd om Giacomo Raspadori aan de aftrap te brengen in de spits, een 21-jarige speler van Sassuolo die bij zijn club geen ervaring heeft in Europa. Zijn vervanger was de 21-jarige Moise Kean. Voorts stonden ook de 22-jarige Bastoni en de 23-jarige Locatelli aan de aftrap. Martinez zegt dat jonge spelers hun kansen krijgen wanneer ze er klaar voor zijn. Was Charles De Ketelaere er na zestig minuten bankzitten dan plots wel klaar voor? Op basis van de wedstrijden die hij zowel in de Belgische competitie als in de Champions League bij zijn club speelt, is De Ketelaere er in mijn ogen al enkele maanden klaar voor. Zijn goede prestatie tegen Italië was niet nodig om tot die conclusie te komen. De enige onbekende factor voor ons is wat De Ketelaere op de trainingen bij de Rode Duivels heeft getoond. Heeft hij daar dan aangetoond dat hij er niet klaar voor zou zijn? En weegt dat dan zwaarder door dan de schitterende prestaties die hij bij Club Brugge heeft geleverd? Deze wedstrijd tegen Italië was een uitstekende kans om spelers zoals De Ketelaere de kans te geven ervaring op te doen als titularis tegen een sterke tegenstander. Want afgezien van de onbeschikbare spelers Lukaku en Hazard heeft Martinez – op De Bruyne na – voor zeven veldspelers gekozen die ook tegen Frankrijk aan de aftrap stonden, in de veldbezetting die hij al jaren hanteert.”

Tactische flexibiliteit had een oplossing kunnen zijn tegen Frankrijk

“Tegen Frankrijk en Italië hebben de Rode Duivels goede momenten gehad, maar het was onvoldoende om een zege te rechtvaardigen. Opnieuw hebben we twee keer dezelfde veldbezetting gezien. Enkel op het einde van een wedstrijd, als een achterstand opgehaald moet worden, zien we verschuivingen. Maar dan is het de normaalste zaak van de wereld dat spelers op andere posities lopen. Toen het tegen Frankrijk duidelijk werd dat het in de tweede helft moeilijk werd om de voorsprong te verdedigen, had een andere veldbezetting een antwoord kunnen zijn. Is daar onvoldoende op getraind? Of heeft de bondscoach er onvoldoende vertrouwen in? Als hij oordeelt dat die ene veldbezetting de enige passende is, dan zou ik de uitspraak dat De Ketelaere geen vervanger kan zijn voor Lukaku beter begrijpen. In dat systeem niet, maar wel in een systeem met twee spitsen. Daarnaast kan De Ketelaere ook op andere aanvallende posities spelen. Het nadeel met de veldbezetting waaraan Martinez al vijf jaar vasthoudt, hebben we opnieuw gezien. Doordat België drie verdedigers achterin hield tegen één spits van Italië, vonden ze hoger op het veld moeilijk de vrije man. Frankrijk had bij de start al een man meer op het middenveld en als Mbappé of Benzema terugzakten, zelfs twee man. Naast het technische surplus is dat een van de redenen waarom de balcirculatie bij sterke tegenstanders vlotter verloopt en we moeilijk onder hun druk uit komen.”