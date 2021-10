Vlaamse regering: “Komende twee jaar minstens 1.300 mensen opleiden voor kinderopvang”

De Vlaamse regering wil de komende twee jaar 1.300 mensen opleiden voor een job in de kinderopvangsector. De sector smeekt om extra handen. Net door die krapte op de arbeidsmarkt is de verlaging van het aantal kinderen per begeleider – waar door sommige experten op wordt gehamerd – op dit moment niet echt realistisch. Dat schrijven de Vlaamse CD&V-ministers Wouter Beke (Welzijn), Hilde Crevits (Werk) en Benjamin Dalle (Jeugd) in een opiniestuk op Knack.be.

De kinderopvangsector is de laatste tijd vaker in het nieuws geweest. Allerlei discussies passeerden de revue, gaande van het personeelstekort in de sector tot de hoge werkdruk, de problemen met de opleiding van het personeel en de discussie over het aantal kinderen per kinderbegeleider.

Volgens ministers Beke, Crevits en Dalle investeert Vlaanderen volop in de kinderopvangsector. “In totaal komt er deze legislatuur meer dan 120 miljoen euro extra budget voor de kinderopvang. Dat is een stijging van het Vlaamse budget voor kinderopvang met 17 procent. Nooit eerder kende de kinderopvang een budgettaire uitbreiding van die omvang in één legislatuur”, luidt het. Met die middelen wordt onder meer ingezet op extra plaatsen, volgens Beke & co gaat het om 7.000 extra plaatsen.

De CD&V-ministers erkennen dat er nog werk aan de winkel is. Zo kiezen minder jongeren voor een opleiding die toeleidt naar een job in de sector. “We willen deze tendens keren door het beroep aantrekkelijker te maken”, klinkt het. Er wordt gemikt op meer opgeleid personeel. “De komende twee jaar willen we minstens 1.300 mensen opleiden naar de kinderopvang, waarvan 300 mensen die niet actief zijn”. De regering wil ook samen met de sociale partners een actieplan uitwerken om meer jongeren en zij-instromers warm te maken voor een job in de sector.

Ratio

De voorbije weken laaide ook de discussie over de hoge begeleider-kind ratio opnieuw opnieuw op. Ook vandaag trekken onderzoekers Jochen Devlieghere en Michel Vandenbroeck in een opinie op Sociaal.Net aan de alarmbel. Met 1 begeleider per 8 kinderen of 1 begeleider per 9 kinderen (vanaf 2 begeleiders) staat België “helemaal onderaan de Europese rangschikking”. “Weinig landen doen slechter. Om je een idee te geven: in Denemarken, Ierland, Malta en Nederland is er een begeleider voorzien per drie kinderen jonger dan één jaar”, zeggen de onderzoekers.

Toch lijkt een verlaging van de ratio niet voor meteen. “De krapte op de arbeidsmarkt noopt ons tot realisme”, zeggen de CD&V-ministers. “We willen de voorstanders van een lagere begeleider-kind ratio dan ook graag uitnodigen om mee te denken aan een ambitieus arbeidsmarkt- en gezinsbeleid, meer jongeren te begeleiden naar opleidingen en mee werk te maken van een positief beeld van de kinderopvang.”