Sergio Busquets verkozen tot Speler van de Nations League Final Four, ondanks Spaans verlies in finale

De Spaanse middenvelder Sergio Busquets is ondanks het 2-1 verlies tegen Frankrijk in de finale zondagavond in Milaan uitgeroepen tot de Speler van de Final Four van de Nations League. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bekendgemaakt.

De 33-jarige middenvelder blonk zowel tegen Italië in de halve finale als vervolgens tegen Frankrijk in de finale uit, waar hij de assist gaf voor de openingsgoal van Mikel Oyarzabal. Volgens de ex-profvoetballer Robbie Keane, die nu technisch waarnemer is bij de UEFA, “controleerde Busquets beide wedstrijden, dicteerde hij het spel en maakte hij de spelers om hem heen beter”.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique wees al op het belang van de speler van FC Barcelona in zijn selectie. “Hij is een erg belangrijke speler voor ons en niet alleen omdat hij onze aanvoerder is. Hij brengt veel bij voor het team, zowel op als naast het veld. Hij zorgt voor rust en kalmte. Busquets is onze verdedigende basis, maar ook de basis van ons aanvallende spel.”