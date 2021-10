Meerderheid van Brusselse maaltijdbezorgers verblijft illegaal in ons land

Een groot deel van de maaltijdbezorgers in Brussel zijn mensen zonder papieren die in erbarmelijke omstandigheden werken. Dat meldt Le Soir naar aanleiding van een rondvraag. Volgens de krant bestaat er een “markt” van valse accounts op platformen zoals Uber Eats of Deliveroo.

De krant ondervroeg de afgelopen weken tientallen fietskoeriers in de hoofdstad, allen tussen 18 en 30 jaar oud. Velen zijn afkomstig uit Noord- en West-Afrika, maar ook Zuid-Amerika, Pakistan, Syrië en Afghanistan zijn goed vertegenwoordigd. Ze spreken niet allemaal Frans, Nederland, Engels of Spaans. De helft van de ondervraagden gaf toe niet over papieren te beschikken en een valse account te gebruiken van Uber Eats of Deliveroo.

In een reactie zegt bezorgplatform Deliveroo dat het artikel van Le Soir niet overeenkomt met de realiteit op het terrein. Het bedrijf voert een beleid van “nultolerantie” ten opzichte van illegaal gedrag, klinkt het. “Tot dusver hebben wij zeer weinig concrete meldingen van dergelijke illegale activiteiten ontvangen op grond waarvan wij zouden kunnen optreden”, aldus een woordvoerder. Het bedrijf controleert ook zelf de koeriers. Het zegt bovendien aan technologie voor gezichtsherkenning te werken, om soortgelijke fraude te voorkomen.

Bij Uber Eats luidt het dat een koerier zich met behulp van een selfie dient te identificeren via Real-time ID technologie tijdens zijn activiteiten op het platform. “De koerier kan op elk moment gevraagd worden om zich opnieuw in te loggen via diezelfde methode. Indien er geen match is, wordt het account onmiddellijk geblokkeerd. Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van fraude kunnen wij overgaan tot een definitieve afsluiting van die account”, aldus het bedrijf.