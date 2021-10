Werken aan Oosterweelknoop en Royerssluis kunnen starten

In Antwerpen is maandag het startschot gegeven van de werken aan de Oosterweelknoop, die onder meer de verbinding moet vormen tussen de toekomstige nieuwe Scheldetunnel en Kanaaltunnels. In dezelfde omgeving kunnen ook aan de Royerssluis, die wordt gerenoveerd en vergroot, de werken starten.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) kwam maandag de symbolische eerste steen van de nieuwe Royerssluis leggen - of beter ‘uitbreken’ bij het oude exemplaar. “De Royerssluis is al meer dan honderd jaar oud en is aan vervanging toe”, aldus Peeters. “Door ze te verlengen en te verbreden, kan deze toegangspoort tussen de Schelde en het Albertkanaal grotere schepen aan. Dat is erg belangrijk om meer transport van de weg te halen.” De vernieuwde Royerssluis zal 230 meter lang zijn (in plaats van 180 nu) en 36 meter breed (in plaats van 22 nu).

De Oosterweelknoop, zowat het hart van de hele Oosterweelverbinding, moet dan weer het toekomstige op- en afrittencomplex in het zuidelijk deel van de Antwerpse haven worden dat de haven en de wijk het Eilandje rechtstreeks aansluit op de Antwerpse ring. Als alles volgens plan verloopt, kan je vanaf 2030 het knooppunt gebruiken om naar Linkeroever (via de geplande extra Scheldetunnel) of het noordelijk deel van de R1 (via de Kanaaltunnels) te rijden.

Om ook de leefbaarheid in de omgeving ten goede te komen, werd in het Toekomstverbond overeengekomen om de Oosterweelknoop grotendeels te overkappen. Bovengronds zal er werk worden gemaakt van het Ringpark Noordkasteel.

Het hele project van de Oosterweelknoop en Royerssluis draagt momenteel een prijskaartje van 500 miljoen euro.