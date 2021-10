Man bouwt draaiend huis voor vrouw: “Ik werd moe van haar geklaag”

De 72-jarige Vojin Kusic uit Bosnië-Herzegovina heeft heel wat over voor de liefde en de goede vrede in huis. “Ik werd moe van haar geklaag over het uitzicht vanuit onze woning”, zegt de man. Dus bleef hij niet bij de pakken zitten en … bouwde hij een volledig ronddraaiend huis voor zijn echtgenote. “Ik was het beu om constant te moeten herinrichten”, klinkt het. “Dus ik zei: Ik bouw een draaiend huis voor je, zodat je het kunt draaien zoals je wil.”