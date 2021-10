Lego komt met grootste set ooit: replica van Titanic in meer dan 9.000 stukjes

Van het ketelhuis over de rokersruimte en de eetzaal in Jacobijnse stijl tot de grote trap die zich uitstrekt over liefst zes verdiepingen. De Lego-versie van de Titanic – de replica is zo groot dat hij in drie secties moet worden opgedeeld – bevat het allemaal. “We hebben het wereldberoemde schip met uitzonderlijke precisie nagebouwd, op schaal 1:200”, zo zegt Mike Psiaki, design master bij de Deense speelgoedfabrikant. “We hebben ons daarvoor gebaseerd op de originele blauwdrukken, van meer dan een eeuw oud. Door zo hard te focussen op de details hebben we een van onze meest uitdagende bouwervaringen ooit kunnen creëren.”

LEES OOK. Lego maakt voortaan genderneutraal speelgoed: “Willen kwetsende stereotypes vermijden”

De echte Titanic verliet op 10 april 1912 voor het eerst de haven van Southampton, om koers te zetten richting New York. Het 269 meter lange schip, met meer dan 2.200 mensen aan boord, zou echter nooit aankomen. Na een botsing met een ijsberg twee dagen na vertrek zonk ’s werelds beroemdste schip. Meer dan 1.500 mensen kwamen daarbij om het leven.

De Lego-Titanic is verkrijgbaar vanaf 1 november (pre-order) of 8 november, voor 629,99 euro.