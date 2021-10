Italiaans gerecht start onderzoek na coronarellen in Rome

Het Italiaanse parket is een onderzoek gestart na de rellen tijdens de coronademonstraties in Rome afgelopen weekend. Justitie opende twee zaken tegen verschillende personen die betrokken zouden zijn geweest bij de aanval op het hoofdkwartier van de nationale vakbond CGIL zaterdag. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

Premier Mario Draghi bezocht maandagmiddag Maurizio Landini, de secretaris-generaal van CGIL. Aanhangers van de radicaal-rechtse en neofascistische partij Forza Nuova (Nieuwe Kracht) vielen zaterdag het hoofdkwartier aan in de marge van demonstraties tegen de coronamaatregelen van de regering. Landini zei dat het bezoek van de regeringsleider een “belangrijke boodschap” was voor de democratie en tegen “een terugkeer naar het verleden die moet worden verhinderd”.

Tijdens de ontmoeting, die ongeveer een half uur duurde, bespraken de twee ook de oproep om fascistische partijen zoals Forza Nuova te ontbinden, zei Landini aan journalisten na het gesprek. Zo’n stap wordt sinds zaterdag door politici besproken. De sociaaldemocratische partij PD heeft maandag in de Italiaanse senaat een motie ingediend waarin ze de regering oproept Forza Nuova en andere fascistische partijen te ontmantelen. Andere senatoren dienden soortgelijke voorstellen in.

In totaal raakten volgens Italiaanse media bij de rellen ongeveer 40 mensen gewond. De relschoppers hadden zaterdagavond ook al een ziekenhuis geviseerd. De demonstraties kwamen er onder meer omdat vanaf 15 oktober een zogenoemde groene pas ook op het werk verplicht wordt. Dat is een bewijs dat iemand gevaccineerd is, genezen is van corona of recent negatief testte op het virus.