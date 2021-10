Drie kinderen en begeleidster van school naar ziekenhuis na insectenbeten in park - Bert Foubert. — © Het Nieuwsblad

Drie kinderen en een begeleidster van een school uit Zele zijn maandag kort na de middag mogelijk het slachtoffer geworden van agressieve insecten in het Bospark in Lokeren.

Om iets over 13 uur gaven enkele kinderen van de derde kleuterklas van de school De Vlinderboom in Zele die aan het ravotten waren in het Bospark aan dat ze door iets gestoken waren. Ook een begeleidster kreeg een steek, waarna de vrouw onwel werd. Er werd niks aan het toeval overgelaten en de hulpdiensten werden verwittigd.

Twee ziekenwagens, een mugteam en de brandweer kwamen ter plaatse. Drie kinderen en de begeleidster werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht, maar waren er gelukkig niet erg aan toe. De rest van de groep werd opgepikt door een bus en terug naar school gebracht.

Om welke insecten het ging, is niet duidelijk. Brandweer en politie deden nazicht op de plek waar de kinderen gestoken werden, maar er konden geen insecten aangetroffen worden.( )