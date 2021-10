Hongerdood dreigt voor honderdduizenden kinderen in Jemen

De zwaarste humanitaire crisis ter wereld is de voorbije weken nog wat erger geworden. Vandaag riskeren in Jemen bijna 400.000 kinderen de hongerdood. Twee op de drie Jemenieten, of niet minder dan 20 miljoen mensen, hebben hulp nodig na een oorlog die intussen al zeven jaar woedt. Vooral in het zuiden van het land hebben nieuwe gevechten de situatie nog erger gemaakt. Dat zei David Gressly, noodhulpcoördinator bij de VN, maandag vanuit Genève.