Volgende editie Nations League start met liefst vier speeldagen in juni 2022

De derde editie van de Nations League begint in juni 2022. Niet minder dan vier speeldagen staan dan op de planning na afloop van de nationale kampioenschappen in een kalenderjaar waarin het WK van 21 november tot 18 december in Qatar wordt gehouden. De groepsloting voor de Nations League vindt op 16 december (18.00 uur) plaats in het Zwitserse Montreux.